Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Projede İzmir’e 21 bin konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programında projenin detaylarını açıkladı.

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, İzmir’e 21 bin konut yapılacağını söyledi.

Konutlar kimler için olacak?

Erdoğan, projede farklı gruplara özel kontenjanlar ayrıldığını açıkladı:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler: %5

3 ve üzeri çocuklu aileler: %10

Emekliler: %20

18-30 yaş arası gençler: %20

Konutların 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacağını ve tamamının yatay mimari ile geleneksel dokuyu koruyacak şekilde tasarlanacağını belirtti.

Öncelik ve başvuru şartları

Başvuru yapacak kişilerde öncelik, evi olmayan vatandaşlara verilecek. Eşi veya çocuklarının evi olanlar başvuramayacak.

Asrın felaketinin ardından başka illere taşınmak zorunda kalan vatandaşlar için 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olacak.

Kiralık konut uygulaması

Erdoğan, İstanbul’da 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacağını duyurdu.