İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'li teröristlerce patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, ölümlerinin yıl dönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Fethi Sekin ve Musa Can’ı andı:

“İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.”

İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.



Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/AAJFGBCQv3 Ali Erbaş'tan dikkat çeken sözler: "Ekmek yiyin, doyurucu ve ekonomiktir" January 5, 2025

Fethi Sekin hakkında

1973’te Elazığ’ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü’nde doğdu. Evliydi ve 8, 15 ve 16 yaşlarında üç çocuğu vardı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi’nde görevliydi.

Annesi Hatun Sekin'i (62) kanser nedeniyle kaybetti. Babası Mehmet Zeki Sekin'in (66) eşini kaybedince İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. Altı kardeşi vardı.

5 Ocak’ta İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen bombalı saldırının ardından, saldırganlarla çatışırken hayatını kaybetti.

Sekiz yıldır İzmir'de görev yapıyordu. Memleketi Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyünde toprağa verilecek.

Musa Can hakkında

1971’de Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde doğdu.

İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olarak görevliydi. Evliydi ve üç çocuğu vardı.

Daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.

5 Ocak’ta İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırı sırasında camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. İzmir Uzundere Cemevi’nden kaldırılacağı ve İzmir’de defnedileceği açıklandı.