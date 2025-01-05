Son yıllarda solunum yolu virüsleri yeniden gündemde. İnsan Metapnömovirüsü (HMPV), özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Çin'de HMPV vakalarındaki artış dikkat çekiyor

COVID-19 salgınının ardından Çin, bu kez HMPV nedeniyle zor bir dönem yaşıyor. Solunum yollarını hedef alan bu virüs, sosyal medyada yayılan haberlere göre hastaneleri ve krematoryumları doldurmuş durumda. Ancak yetkililer, bu iddialara ilişkin henüz resmî bir doğrulama yapmadı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kış aylarında HMPV, grip, rinovirüs ve mikoplazma pnömonisi vakalarında artış beklediklerini belirtti. Bununla birlikte, COVID-19 gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma oranının düşük seviyede olduğu ifade edildi.

HMPV nedir ve kimler risk altında?

HMPV, akut solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs. Genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlar (ateş, öksürük, burun akıntısı) ile başlar. Ancak:

Çocuklar ,

, Yaşlı bireyler ,

, Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ciddi komplikasyonlar, hatta zatürre riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlara göre, HMPV'nin yayılma yolu enfekte kişilerle yakın temastan geçiyor. Amerikan Akciğer Derneği, HMPV'yi gribe benzer bir şekilde bulaşan bir hastalık olarak tanımlıyor.

Tedavi ve korunma yöntemleri neler?

HMPV için henüz spesifik bir aşı ya da antiviral tedavi bulunmuyor. Tedavi, hastaların semptomlarını hafifletmeye ve hayati fonksiyonlarını stabil tutmaya yönelik.

Korunma yolları ise şunlar:

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Hasta insanlarla temastan kaçının.

Öksürük veya hapşırık sırasında ağız ve burnunuzu kapatın.

Hastaysanız evde kalmaya özen gösterin.

HMPV, yeni bir pandemi riski oluşturuyor mu?

HMPV'nin sürü bağışıklığı oranı, COVID-19’a göre daha yüksek. Bu nedenle pandemi riski düşük görünüyor. Ancak uzmanlar, virüsün davranışında bir değişiklik olup olmadığını anlamak için genetik çalışmalar ve veri toplamaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.