Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Filistin ve Gazze'ye olan desteğini yineledi. Erdoğan, paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, paylaştığı videoyla Gazze’ye olan desteğini görsel olarak da vurguladı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.