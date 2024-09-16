İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla iki büyük üst geçidin yapımını hızla sürdürüyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Bornova Altındağ Mezarlığı'ndaki projelerde çelik konstrüksiyon montajı tamamlanmak üzere.

Karataş üst geçidi projesi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapımı süren Karataş Üst Geçidi'nin temel çalışmaları, deniz seviyesinin altında ve tramvay hattına yakın bir bölgede zorlu koşullar altında gerçekleştirildi. Ekipler, bu aşamayı başarıyla tamamlayarak çelik bölümlerin üretimini bitirdi.

Montaj ve çevre düzenlemesi

Projenin montaj aşaması hızla ilerliyor. Çelik bölümler montaj edildikten sonra, üst geçitte kullanılacak dört yürüyen merdiven ve iki asansörün kurulumu yapılacak. 81 metre uzunluğunda ve 3.6 metre genişliğindeki üst geçit, çevresinde toplam bin 300 metrekarelik bir düzenleme ile birlikte sunulacak. Projenin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

Trafik üzerindeki etkiler

Bu proje tamamlandığında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya ve araç trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Ekipler, montaj çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasını planlıyor.

Altındağ mezarlığı yaya üst geçidi projesi

Buca Onat Tünelleri ile otogar arasında yapımı süren Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi Projesi'nde de montaj çalışmaları başladı. Bu köprü, Bornova Altındağ Mezarlığı bölgesindeki 4416 ve 4495 sokakları ile çevresindeki diğer sokakları birbirine bağlayacak.

Köprü özellikleri

47 metre uzunluğunda, 5.5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeki bu yaya köprüsü, bölgede güvenli ulaşım imkanı sağlayacak. Yapımının tamamlanmasıyla birlikte, yaya trafiği açısından büyük bir kolaylık sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu projeler, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini amaçlıyor. Her iki üst geçidin de Kasım ayında tamamlanması bekleniyor ve bu projeler, İzmir'in önemli ana arterlerindeki trafik akışını önemli ölçüde iyileştirecek.