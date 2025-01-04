Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine ulaştı. Burada kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan hemşerilerine hitap eden Erdoğan, yoğun ilgi gördü.

"Buradan farklı bir ses çıkması gerekiyor!"

Güneysu Merkez Camisi önünde hemşerilerine hitap eden Erdoğan, “Burası bizim baba yurdumuz, ana yurdumuz, her zaman olduğu gibi burada gördüğümüz teveccühe karşı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Erdoğan, konuşmasında, "Buradan çok daha farklı bir ses çıkması gerekiyor. Burası baba ocağı, ana ocağı. Bu nedenle, AK Parti gücünü daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışmamız lazım. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Buradan farklı bir ses çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Ev ev dolaşarak, kapı kapı gezerek AK Parti'nin gücünü daha da büyüteceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Güneysu, Rize ve Türkiye olacağız" dedi.

Çocuklara oyuncak hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Tayyip dede" diye hitap eden çocuklara da oyuncak hediye etti. Ayrıca, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan gelen yazılı talepleri de korumalar aracılığıyla aldı.

Erdoğan yarın Trabzon ve Rize'de kongrelere katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Rize ve Trabzon’da AK Parti olağan il kongrelerine katılacağı belirtildi.