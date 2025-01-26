Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam âleminin ve Türk milletinin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecenin huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

"Gecemiz mübarek olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı kandil mesajında, başta Türk milleti olmak üzere tüm İslam dünyasının Miraç Kandili'ni kutladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."