Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar, savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalarla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

15 kişi tutuklanmıştı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Birçok kişi dumandan zehirlendi

İlk belirlemelere göre yangının, otelin mutfak kısmında başladığı ve yağmurlama sisteminin eksikliği nedeniyle hızla yayıldığı tespit edildi. Ayrıca, içerideki yangın merdiveninin baca görevi görerek dumanın üst katlara yayılmasına neden olduğu ve bu nedenle merdivene yönelen birçok kişinin dumandan zehirlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen belgelere göre, otel işletme görevlilerinden Kadir Özdemir'in 12 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi'ne başvurarak "yangın güvenliği" raporu talep ettiği, ancak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelin yangına karşı güvenli olmadığına dair hazırladığı raporu hiçbir kuruma bildirmediği ortaya çıktı.

Uzman kişilerce kapsamlı değerlendirilecek

Sosyal medyada yayılan ve rapor olduğu iddia edilen paylaşımlara tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmamış, resmi niteliği olmayan metinlerin paylaşılmasının kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye yönelik olduğunu belirtti. Tunç, ayrıca akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve konunun uzman kişilerce geniş kapsamlı olarak değerlendirileceğini vurguladı.