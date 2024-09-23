Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York’ta, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkevi'nde buluşma
Görüşme, Erdoğan’ın New York’taki resmi temaslarını sürdürdüğü Türkevi’nde yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Girişte Pezeşkiyan’ı, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.
Basına kapalı görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA