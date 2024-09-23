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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüşme, Erdoğan’ın New York’taki resmi temaslarını sürdürdüğü Türkevi’nde yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Girişte Pezeşkiyan’ı, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.

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