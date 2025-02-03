Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve büyük üzüntü yaratan yangına değinen Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, yangının hemen ardından yapılan incelemeler ve raporların tamamlandığını belirterek, sorumluların yargıya hesap vermesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

"Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere ihmali ve kusuru olan kim varsa tek tek hesap verecek" ifadelerini kullanan Erdoğan, turizm sektörüne de önemli bir uyarı yaptı. Erdoğan, sektörün artık tamahkarlıkla mücadele etmesi gerektiğini, güvenlik ve konfora yatırım yapmadan daha fazla para kazanmanın mümkün olamayacağını söyledi.

Sağlık alanında yeni adımlar ve uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarına da değindi ve son 22 yılda yapılan en büyük yatırımların sağlık alanında olduğunu belirtti. Aile hekimlerinin hastane randevu sistemine entegrasyonu gibi yeniliklerle sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’de yüksek seyreden antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmamayı önerdi.