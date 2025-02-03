Kahramanmaraş ve Malatya Valilikleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, şehirdeki tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kritik alanlarda hizmet aksamayacak

Kahramanmaraş Valiliği, açıklamasında, anma etkinliklerine katılabilmek amacıyla bu kararın alındığını belirterek, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi kritik alanlarda hizmetin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personelin görev başında olacağını vurguladı.

Malatya Valiliği de benzer bir duyuru yaparak, il genelindeki tüm okulların tatil olduğunu ve kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı.

6 Şubat’ta, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.