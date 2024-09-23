Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi’nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İlişkilerin gelişimi için çabalar artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda gelişim gösterdiğini belirterek, bu ilişkilerin daha da ilerlemesi için çabaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Bölgesel tehditler ve uluslararası hukuk

Görüşmede, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona ermesi için İslam dünyası ve tüm insanlığın çabalarını artırmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in işlediği suçların er ya da geç hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.