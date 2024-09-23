Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor’u ağırladı.

Ev sahibi Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Taha Altıkardeş, Heilton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Isaac Solet, Djalma Silva, David Tijanic, Juan ve Romulo ilk 11’i ile sahaya çıktı.

İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve David Datro Fofana yer aldı.

Konuk Kayserispor’da ise Burak Yılmaz, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mehdi Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım ve Duckens Nazon ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Konuk Kayseri’de ise yedek kulübesinde Şamil Öztürk, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

GÖZTEPE İLK ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hakem Ozan Ergün’ün vuruşu ile konuk Kayserispor başladı. Karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren baskısını kuran Göztepe golü de erkenden buldu. Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Djalma Silva’nın uzun taç atışında Isaac Solet’in arkaya aşırttığı topu Taha Altıkardeş gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

2. GOL VAR’DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 15’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında harika paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Djalma Silva’nın pasında Romulo farkı ikiye çıkardı. Hakem Ozan Ergün VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

DENNİS SARI KART GÖRDÜ

Göztepe’nin ikinci golünün ardından farkı azaltmak isteyen Kayserispor oyuna ağırlını koydu. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında Anthony Dennis rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

ROMULO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 31’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Juan’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Romulo’nun vuruşu Onurcan Piri kornere çeldi. Kullanılan kornerde Heilton’un kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA FARK 2'YE ÇIKTI

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında gelişen Göztepe atağında David Tijanic'in şutu kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Juan farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Göztepe'nin 2-0 galibiyeti ile sonlandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

İkinci yarı ev sahibi Göztepe’nin vuruşu ile başladı. İkinci yarının başında Kayserispor’da Kolovetsios ve Ramazan Civelek kenara gelirken oyuna Carlos Mane ve Bahoken dahil oldu. Karşılaşmanın 52’nci dakikasında tansiyon yükseldi. Gelişen Göztepe atağında Romulo ve Hasan Ali Kaldırım’ın hava topu mücadelesinde Hasan Ali Kaldırım yerde kaldı ve Romulo’ya tepki gösterdi. Araya giren diğer oyuncular iki oyuncuyu sakinleştirdi. Karşılaşmanın hakemi Hasan Ali Kaldırım’a tepkisinden dolayı sarı kart gösterdi.

MATSUKİ GÖZTEPE FORMASI İLE İLK MAÇINA ÇIKTI

Göztepe’nin Southampton’dan kiraladığı Japon oyuncu Kuryu Matsuki karşılaşmanın 65’inci dakikasında Juan’ın yerine oyuna dahil oldu ev Göztepe forması ile ilk kez sahaya ayak bastı. Karşılaşmanın 68’nci dakikasında Kayserispor’da Mehdi Bourabia ve Hasan Ali Kaldırım oyundan çıkarken Baran Ali Gezek ve Talha Sarıarslan oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Göztepe’de ise Ogün Bayrak kenara gelirken oyuna Nazım Sangare girdi.

ARKA ARKAYA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Karşılaşmanın 75’nci dakikasında Göztepe’e Isaac Solet rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 78’nci dakikasında gelişen Kayserispor atağında Bahoken’in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 79’uncu dakikada Miguel Cardoso’nun yerine Mehmet Eray Özbek oyuna girdi. Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Göztepe’de Isaac Solet, David Tijanic ve Romulo oyundan çıkarken, Doğan Erdoğan, Victor Hugo ve Ahmed Ildız oyuna dahil oldu.

GÖZTEPE YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRDİ

Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında gelişen Göztepe atağında Nazım Sangare'nin ortasında Matsuki 3'üncü gole yaklaştı. 90+3'de Kayserispor'da Boa Morte sarı kart gördü. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında gelişen Göztepe atağında Doğan Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden vuruşu ağlara gitti ve durum 3-0'a geldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve puanını 9 yaparak 6. sırada yer aldı. Bu galibiyetle Göztepe ligdeki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.