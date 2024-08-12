Cenaze töreni, Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Doğan'ın ailesine taziyelerini iletti ve Doğan’ın din, dil ve bir birlik konusundaki mücadelesini vurguladı. Erdoğan, “Mehmet Doğan kardeşimiz, dini, dili ve birliği savunma noktasında önemli katkılarda bulundu. Özellikle dilimize verdiği hizmetler ve büyük sözlüğüyle gençliğe miras bırakması önemli bir değer olarak kalacaktır,” dedi.

"Dilimize ve dinimize hizmet eden bir şahsiyet olarak hatırlanacaktır"

Cenaze namazını kıldıran Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Doğan’ın yazarlık ve düşünceyi ahlaka dönüştürdüğünü belirtti. Görmez, “Mehmet Doğan, dilimize ve dinimize hizmet eden bir şahsiyet olarak hatırlanacaktır. Nesillerimize Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmada önemli bir rol oynadı,” ifadelerini kullandı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Cenaze namazının ardından Doğan’ın tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan’ın naaşının Taceddin Dergahı'na götürülerek defnedilmesini sağladı.

Cenaze töreni, Mehmet Doğan’ın aile üyeleri ve katılımcıların dualarıyla tamamlandı.