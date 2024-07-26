Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenleri ve bir dizi program kapsamında halkla buluştu. Erdoğan, konuşmasında Rize Sahil Camii’nin kaydığını belirterek, şehir merkezinde büyük bir cami yapılacağını açıkladı.

Rize’ye yeni yatırımlar

Erdoğan, baba ocağı Güneysu’da hemşehrileriyle buluştuğu konuşmasında, hafta sonunu Rize’de geçirerek yapımı devam eden ve yeni başlayacak projeleri yerinde inceleyeceğini belirtti. "Sevgili hemşehrilerim, ana baba ocağım Güneysu'da sizlerle tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki gerek konutlarla ilgili, gerekse atacağımız bazı adımları görelim istiyorum. Şehir hastanesiyle ilgili çalışmaları aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi ve Rize Şehir Hastanesi'yle ilgili çalışmaları yerinde izleyerek bir an önce Rize'mize bunları kavuşturalım istiyorum” dedi.

Çay üreticilerine tavsiye

Son yıllarda artan çay kesme motorları kullanımına değinen Erdoğan, “Şu anda hava güzel ama gelen raporlara bakılırsa pazar günü çok yağmur var diyorlar. Zaten buranın bereketi. Her zaman bu bereket oldu ve olacak. Çay nasıl çay? Fakat şimdi artık makineler ile kesiyorsunuz diye duyuyorum. Öyle değil mi? Bu zaten pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik? Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden. Tabii benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar” ifadelerini kullandı.

Büyük Cami Projesi

Rize Sahil Camii'nin deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kaydığını vurgulayan Erdoğan, Rize’ye yapılacak büyük bir cami ile mevcut caminin yerinin farklı şekilde değerlendirileceğini dile getirdi. “Bir an önce de bu adımları atarak inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyük çaplı bir cami yapalım istiyoruz. Bu büyük camiyle birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz ve mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde o büyük cami bittikten sonra onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız” dedi.