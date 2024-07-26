TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin "emekli aylıkları", İYİ Parti'nin "kapanan şirketler", DEM Parti'nin "kayyum uygulaması" ve CHP'nin "gıda güvenliği" konularındaki grup önerileri detaylıca ele alındı.

Emekli maaşları enflasyon karşısında eridi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emeklilerin yaşadığı geçim zorluklarının partiler üstü bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini belirtti. Kaya, enflasyon karşısında emekli maaşlarının giderek eridiğine dikkat çekerek, "Siyasetçilerin sandıktan korkması anlaşılabilir ama vicdan ve adalet kavramlarını unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Saadet Partisi'nin grup önerisini desteklediklerini ifade ederek, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedi. En düşük emekli maaşına yapılacak zammın yıllık maliyetinin 66 milyar lira olduğunu belirten Hamşıoğlu, "Gerçek mali disiplini bozan, emekli maaşlarına yapılan zam mı, yoksa mevcut kriz mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

DEM Parti'den yaşlılara empati çağrısı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, yaş ortalaması yüksek olan parlamentoda yaşlılara empati ile yaklaşılmasını beklediklerini belirterek, "İktidar cenahında daha genç milletvekilleri var. Yaşlıların sağlık sorunlarına dair veri seti talep edebiliriz" dedi.

Emeklilik sistemi yapılandırılmalı

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, mevcut emeklilik sisteminin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Bugün 1 emekliyi 1,69 aktif çalışan karşılıyor. Emeklilik sistemimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti'den birlik vurgusu

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, en düşük emekli aylığını artırmak için yatırımları teşvik ettiklerini ifade ederek, ülkenin büyümesine yönelik birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Yegin, "Hep birlikte ülkemizi büyütmeli ve bu büyümeden payı artırmalıyız" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin önerileri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Genel Kurulda ayrıca, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini öngören Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.