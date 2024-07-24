Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Görüşme, karşılıklı dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına olan inancını dile getirdi. Bu doğrultuda ortak projelerin ve işbirliği alanlarının genişletilmesi için kararlılık ifade edildi.

Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik etti. Bu jest, iki ülke liderleri arasındaki kişisel ve diplomatik ilişkilerin de vurgulandığı bir unsur olarak ön plana çıktı.