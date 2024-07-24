Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz akşamlarında Merkezefendililere keyifli anlar yaşatan Halk Konserleri, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu kez Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nda sahne alan Merkezefendi Belediye Orkestrası, birbirinden güzel şarkıları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, yaklaşık iki saat sürdü ve alandaki vatandaşlar doyasıya eğlendi. Pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Doğan'dan orkestra ekibine teşekkür

Konseri izlemeye gelenler arasında yer alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Başkan Doğan, orkestra ekibine performanslarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Doğan, “Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz” dedi.

"Hemşehrilerimize moral vermek istiyoruz"

Başkan Şeniz Doğan, etkinlikler hakkında şunları söyledi: “Halk konserlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Şemikler Doğal Yaşam Parkımızı ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz çünkü hemşehrilerimiz burayı fazlasıyla kullanıyor. Özellikle böylesine sıcak yaz akşamlarında burası nefes almak ve serinlemek için güzel bir yer. Bu tür etkinliklerimiz ile hemşehrilerimize moral vermek istiyoruz. İlçemizde sosyal eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu harika konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sanat dolu etkinliklerimize devam edeceğiz.”