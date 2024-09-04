Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yıl sonra ilk kez Ankara'ya geldi. Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Görüşme, Mısır’da 2013'teki darbenin ardından Türkiye-Mısır arasında yaşanan gerginliğin ardından gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı iki liderin görüşmesi iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde ve ilişkilerde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Neler görüşülecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sisi'yi Ankara'da resmî törenle karşılaması ve ardından yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları, ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları belirleyecek.

İki liderin, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak anlaşmalar imzalaması ve Libya, Gazze gibi bölgesel konuları masaya yatırması bekleniyor.

Ekonomik hedefler: Ticaret hacmini artırmak

Toplantılar sırasında, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacmini beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefi de gündeme gelecek. Ekonomik, ticari ve enerji alanlarında yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek, özellikle serbest ticaret anlaşmalarının kapsamı genişletilecek.

Libya ve Doğu Akdeniz: Masadaki zorlu konular

Türkiye ve Mısır, Libya ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel konularda farklı görüşlere sahip olsa da, bu konularda işbirliği ve diplomatik çözümler arayışında olduklarını belirtiyorlar.

Libya'daki iç savaş ve Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığı, Erdoğan ve Sisi arasında ele alınacak kritik meseleler arasında yer alacak.