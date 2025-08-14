Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davasıyla gündeme geldi. Erdoğan, Özel’in kendisine yönelik ifadeleri ve ithamları nedeniyle 1 milyon TL’lik tazminat talebiyle dava açtı.

Suç duyurusu da yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla yapılan başvuru kapsamında, Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

Siyasi gerilim tırmanıyor

Söz konusu dava ve suç duyurusu, son dönemde Erdoğan ve Özel arasındaki siyasi gerilimin yeni bir boyut kazanmasına yol açtı. Mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ve tarafların karşılıklı tutumları önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek.