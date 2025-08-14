Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan işçiler, Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın makamının önünde toplandı. Sloganlarla tepkilerini dile getiren çalışanlar, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının bir an önce yatırılmasını talep etti.

Maaş ödemelerinde gecikmeler sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Kent A.Ş. çalışanları son 5 aydır maaşlarını tam olarak alamıyor ve ödemeler taksitlendirilerek yapılmaya çalışılıyor. Personel A.Ş.’de ise maaşlar her ay gecikmeli ve parça parça ödeniyor; haziran ayı maaşlarının yalnızca yüzde 75’i yatırılırken, kalan yüzde 25’lik kısmın hâlâ ödenmediği öğrenildi. Ayrıca işçilerin, bir yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını da beklediği belirtildi.

Protestolar devam edecek

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunlar çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini açıkladı. İşçiler, taleplerinin karşılanması ve haklarının verilmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.