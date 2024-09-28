Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan, Yılmaz'ın babasıyla yaptığı görüşmede başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya’nın Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Yılmaz’ın babası Mehmet ve annesi Nurgül ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, taziyelerini iletti. Ayrıca, şehidin eşi Semih Yılmaz ve ailesi de unutulmadı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

> "Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih’in söylediği gibi, 'Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı.' Şeyda, Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu ve kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda’mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek."