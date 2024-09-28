Efeler Belediyesi, Dünya Turizm Günü’ne özel yayınladığı tanıtım videosuyla ilçenin eşsiz güzelliklerini tanıttı. Video, yemyeşil zeytin ve incir ağaçlarının uzandığı bereketli topraklardan, Tralleis Antik Kenti'ne kadar geniş bir kültürel ve doğal yolculuk sunuyor.

Efeler’in zengin tarım ürünlerine vurgu yapan video, özellikle zeytin ve incir ağaçlarının önemine dikkat çekti. Aynı zamanda Tralleis Antik Kenti gibi arkeolojik zenginlikler, ilçenin tarihi mirasını gözler önüne serdi. Efeler, doğası ve tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor.

“Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü”

İlçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilen video, doğal güzelliklerin, arkeolojik kalıntıların ve yerel yaşamın buluştuğu, Herodot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” dediği bu cennet kentin güzelliklerini ele aldı.

Efeler’in gizli kalmış hazineleri, rengarenk kültürel dokusu ve içten insanlarının da yer aldığı bu özel tanıtım, Efeler’i sadece gezilecek bir yer değil; yaşanacak, hissedilecek ve keşfedilecek bir deneyim olarak sundu. Dünya Turizm Günü’nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı özel video ile kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Tarihi dokusuyla, bereketli topraklarıyla ve samimi insanlarıyla Efeler sizi bekliyor” dedi.