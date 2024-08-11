Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şehadet yıl dönümünde yaptığı açıklamada, şehitlerin kanını yerde bırakmamak için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

"Mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i rahmetle anıyorum. Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.



Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. pic.twitter.com/njH0OLLisy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2024