Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada tüm gazilerin gününü kutlayarak, “Mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi. Erdoğan, şehitlerin manevi varlığının bugün de millet için rehberlik ettiğini ifade ederek, “Şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz. Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir” sözleriyle ülkenin şehitlerine olan bağlılığını vurguladı.

Geçmişten bugüne Türkiye’nin mücadelesi

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığı’na kadar geçen süreçte Türkiye’nin zorluklarla dolu yollar katettiğini hatırlattı: “Bu süreçte şehit kanıyla sulanan topraklarımızı korumak için her türlü mücadeleyi verdik, pusu kuranların planlarını boşa çıkardık.”

Dünya gündemine değinilen bölgesel meseleler

Erdoğan, Filistin’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, “Mazlumların feryatlarının bomba sesleri arasında kaybolduğu ağır günlerden geçiyoruz. Başında Gazze kasabı Netanyahu’nun olduğu İsrail barbarlıkta sınır tanımıyor” dedi. Cumhurbaşkanı, bu tür küresel meselelerde Türkiye’nin duruşunun, tarihi ve köklü devlet geleneğinin bir yansıması olduğunu belirtti: “Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz; 2 bin yılı aşan bir devlet geleneğine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız bu köklü mirasın simgesidir.”

Türkiye’ye yönelik oyunlar ve dış baskılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik kurulan senaryoların ve bunların arkasındaki aktörlerin farkında olduklarını belirtti: “Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz; senaryoyu da senaristi de tanıyoruz. Emperyalistlerin ve siyonistlerin emellerine asla ulaşamayacağını herkesin bilmesini isterim.” Erdoğan, ülke içi ve dışı her türlü oyun ve provokasyona karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Toplumsal birlik ve kardeşlik mesajı

Erdoğan, toplumsal tahriklere kapılmama çağrısı yaptı: “Tahriklere kapılmadan, serinkanlılıkla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılacak, kurulan oyunları bir kez daha bozacağız.” Etnik köken, mezhep ya da yaşam tarzı üzerinden toplumu ayrıştırmaya çalışanlara karşı milletin kenetlenmesi gerektiğini vurguladı: “Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birbirimize sarılacak, birbirimize güveneceğiz.”

Senaryoların bozulması ve kararlılık

Cumhurbaşkanı, ülke olarak sahip oldukları güç ve feraseti vurgulayarak, “Her türlü oyunu bozacak, senaryoyu yırtıp atacak kapasiteye sahibiz. Sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla yol aldık; senaryoyu da senaristi de çok iyi biliyoruz. Biz bu birlikteliği koruduğumuz sürece şehitlerimiz de bizlere ebedi alemden dualarını ulaştıracaktır” dedi.