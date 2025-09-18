Son 4 yılda Türkiye’de konut kiraları yüzde 836 oranında artış gösterdi. Asgari ücretli, kiralardaki bu hızlı artışla birlikte alım gücünü kaybederken, Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı, temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmiyor.

Asgari ücretle geçinen vatandaşlar, artan kiralar karşısında büyük zorluk yaşıyor. Son 4 yılda kiraların, enflasyon oranlarından çok daha hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken iktisatçılar, özellikle asgari ücretlilerin yaşam koşullarını giderek zorlaştıran bir ortamın oluştuğunu vurguluyor. Asgari ücrete yapılan zam ise, bu zorlukları engellemeye yetmiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe uyardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve iktisatçı Yalçın Karatepe, kira artışlarını gösteren bir grafik paylaşarak, yılbaşında yapılan artışın kiraların hızla yükselmesini engellemediğini ifade etti. Karatepe, “Hayat nasıl mı pahalı oluyor? Cebinize giren para sabit kalırken diğer her şeyin fiyatı arttığı için. Asgari ücrete yılbaşından beri artış yapılmadı ama bu ne enflasyonu ne de kira artışlarını engelledi” dedi.

İktisatçılar kiradaki artışı değerlendiriyor

İktisatçı İnan Mutlu, son 4 yılda kiraların yüzde 836 arttığını belirtti. Eylül 2021’de başlayan faiz indirimi sonrası, ortalama fiyatların yüzde 472 arttığını, ancak kiraların çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini vurguladı. Mutlu, bu artışların, hükümetin kiracı oranını düşük göstererek sorunu küçültmeye çalışmasının bir etkisi olduğunu savundu.

Ekonomist Ensar Yılmaz’dan uyarı

Ekonomist Ensar Yılmaz ise, kiraların enflasyondan kümülatif olarak çok daha hızlı arttığını belirtti. Yılmaz, “Konut tipik arzı sınırlı bir sermaye enstrümanı gibi hareket ediyor, bu da temerküz ve mülksüzleşme yaratıyor” dedi.

Kiralardaki artışın sosyal ve ekonomik etkileri

Son 4 yılda kiraların bu denli yüksek oranlarda artması, özellikle düşük gelirli kesimi olumsuz etkiliyor. Kiraların enflasyon oranlarından çok daha hızlı bir şekilde artması, sosyal ve ekonomik eşitsizliği derinleştiriyor. Asgari ücretle geçinen vatandaşların yaşam standartları hızla düşerken, kira ödemeleri de önemli bir mali yük oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde ne olacak?

İktisatçılar, kira artışlarının önüne geçilmesi ve asgari ücretlilerin alım gücünün korunabilmesi için hükümetin daha etkin politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Kiralar, yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla birlikte, toplumsal ve ekonomik dengeleri sarsmaya devam ediyor.