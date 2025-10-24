Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında düzenlenen tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirterek, projenin detaylarını paylaştı.

Aylık 6.750 TL’den başlayan taksitlerle, 240 ay vadeli ödeme planı uygulanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, başvuruların 15 Kasım 2025’te başlayacağını duyurdu.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı’nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğimiz başlıyor.” dedi.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülecek.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyor.

Başlık: Proje detayları ve kontenjanlar

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin konut için şu kontenjanlar ayrılacak:

%20 emeklilere,

%20 18-30 yaş arası gençlere,

Şehit yakını, gazi ve en az üç çocuklu ailelere özel kontenjan.

Projede 2+1 ve 1+1 daireler inşa edilecek.

Ev veya arsa sahibi olanlar başvuru yapamayacak.

18 yaşını doldurmuş her vatandaş başvuruda bulunabilecek.

Kiralık sosyal konut dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ öncülüğünde ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasının da başlayacağını duyurdu.

İstanbul’da 15 bin konutla pilot olarak uygulanacak sistemde, kiralar bölgesel rayiç bedelin yarısı seviyesinde olacak.

Bu evler, asgari ücretli, genç çiftler ve memurlara öncelikli olarak tahsis edilecek.

Ödeme planı ve teslim tarihleri

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlarda:

Fiyatlar: 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak,

Peşinat: %10,

Vade: 240 ay,

Taksit: 6.750 TL’den başlayacak.

Başvurular 15 Kasım 2025’te başlayacak, kuralar Aralık 2025’te çekilecek.

İlk teslimatlar ise Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

Şehir bazlı konut dağılımı

Proje kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konuttan:

100 bin İstanbul’a,

30 bin Ankara’ya,

21 bin İzmir’e,

13 bin Gaziantep ve Bursa’ya ayrılacak.

Türkiye’nin sosyal konut vizyonu

Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar yürütülen “50 Bin Sosyal Konut”, “100 Bin Sosyal Konut” ve “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyalarıyla 5 milyondan fazla vatandaş güvenli konutlara kavuştu.

Devam eden projelerle birlikte, toplamda 280 bin yeni sosyal konutun inşası sürüyor.