İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kişisel verilerin sızdırılması ve casusluk soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ortaya atılan İstanbul’a kayyum atanabileceği iddiaları ise gündemin ilk sırasına yerleşti. Konuya ilişkin açıklama hukukçu Ferhat Murat’tan geldi.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, kişisel verilerin izinsiz paylaşılması ve casusluk iddialarına dayanıyor.

Yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport görüntüleri ve örgüt bağlantılarına dair belgeler bulunduğu öne sürüldü.

Bu materyaller üzerinden yapılan incelemelerde, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kişisel veriler iddiası

İddialara göre, bazı vatandaşların kişisel verilerinin mobil uygulamalar ve su faturası sistemleri üzerinden üçüncü taraflarla paylaşıldığı, hatta yurt dışına sızdırıldığı yönünde bulgular tespit edildi.

Savcılık, konuyla ilgili dijital verilerin incelenmesine devam ediyor.

Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yetkililer, Yanardağ’ın şüpheli Hüseyin Gün ile “casusluk faaliyetlerine ilişkin irtibat ve yazışmalarının” bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ferhat Murat: “Kayyum iddiaları için somut veriler mevcut”

TGRT Haber’e konuşan hukukçu Ferhat Murat, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Elde edilen bulgular somut ve teknik verilere dayanıyor. Eğer suç unsurları netleşirse, İBB yönetimine yönelik farklı idari adımlar gündeme gelebilir.”

Ancak Murat, bu aşamada kayyum atanmasına ilişkin kesin bir kararın bulunmadığını, sürecin savcılık incelemesine bağlı olduğunu belirtti.