Fuarın onur konuğu Şükrü Erbaş'ın yanı sıra Ayşe Kulin, Sinan Akyüz, Sinan Yağmur, Emrenur Sarkın Tuğan, İnci Aral, Ertan Aksoy, Tansu Özcan, Pelin Batu ve Haluk Çetin gibi tanınmış yazarlar, hafta sonu okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Fuar, bu yıl Atatürk Kent Parkı'nda açık havada düzenlenirken, katılımcılar imza günleri ve söyleşilere yoğun ilgi gösterdi. Onur konuğu Şükrü Erbaş, Manisa'daki önceki fuarların kapalı alanlarda yapıldığını hatırlatarak, açık havada düzenlemenin oldukça keyifli olduğunu dile getirdi. Erbaş, “Anadolu’nun her yerinde kitap fuarları düzenleniyor olması çok sevindirici. Kitap fuarları, bulundukları yerlerde bir kültür merkezi halini alıyor” şeklinde konuştu.

Yazar Ayşe Kulin ise fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisalı vatandaşlara teşekkür etti. Sinan Akyüz, fuarın mekânının olağanüstü olduğunu vurgulayarak, “Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor” dedi. Sinan Yağmur da Manisa’nın edebiyat ve sanat açısından zengin bir şehir olduğunu ifade etti.

Emrenur Sarkın Tuğan, bu yılki fuar katılımının önceki yıllara göre daha canlı olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in desteğinin önemli bir faktör olduğunu kaydetti. İnci Aral ise ilk defa katıldığı fuardan memnun kaldığını belirtti ve gelişerek devam etmesini umduğunu söyledi.

Ertan Aksoy, fuarın kente sağladığı katkılara dikkat çekerek, “Bu tür etkinliklerin olması kente çok büyük katkı sağlıyor” dedi. Tansu Özcan ise fuar organizasyonunun çok başarılı olduğunu belirtti.

Pelin Batu, “Kitap fuarları bizleri bir araya getiriyor ve bilgiye saygı duyan insanları buluşturuyor. Bence her şehirde olmalı” şeklinde konuştu. Haluk Çetin de fuarın yapıldığı yeri beğendiğini ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, kitap severlerin ve yazarların bir araya geldiği unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.