Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki yeni yönetimi temsil eden Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın davetiyle başkent Ankara'ya gelen Suriye heyetinin gündeminde, bölgesel güvenlik ve kalkınma projeleri bulunuyor.

Yeni Suriye yönetimi ile işbirliği güçleniyor

Türkiye, Suriye’deki barış ve refah için, Suriye’nin yeni yönetimiyle güçlü bir işbirliği süreci başlatmış durumda. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın yer aldığı heyet, Türkiye’nin başkentinde çeşitli müzakerelere katılmak için bulundular. Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye’ye yönelik bölgesel sahiplenme yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Müzakereler: Terörle mücadele ve kalkınma

Türkiye, Suriye’nin refahı ve güvenliği için komşu ülkelerle işbirliği yapmaya devam ediyor. Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan’dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele, insani yardımlar ve kalkınma projeleri üzerine kapsamlı bir format üzerinde çalışılıyor. Suriye’nin temel sorunlarına çözüm getirecek adımların ele alınacağı bu toplantı, bölgesel barışı pekiştirmek için kritik önemde.

"Terör örgütü silahlarını gömmeli"

Türkiye, bölgesindeki terörist varlıkla mücadele kararlılığını yineledi. PKK/YPG gibi terör örgütlerinin, Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ankara, teröristlerin ya silahlarını gömmelerini ya da "silahlarıyla gömülmelerini" bekliyor. Bu ifadeyle, Suriye’deki terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi gerektiği bir kez daha ifade edilmiş oldu.

Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki önemli görüşmenin ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının gerektiğini vurgulayarak, "Yeni Suriye'de PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin yeri yok." şeklinde açıklamalarda bulundu.