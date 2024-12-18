İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege’nin kültürel ve doğal mirasını dünyaya tanıtmayı hedefleyen 513 kilometrelik Efeler Yolu Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Proje, hem turizmi 12 aya yaymayı hem de kırsal kalkınmayı sağlama hedefiyle hayata geçirildi.

Tarih ve doğa iç içe

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Efeler Yolu’nun Bornova’dan başlayıp Selçuk Meryem Ana Evi’ne kadar uzanan, 28 etaptan oluşan yürüyüş rotalarını kapsadığını belirtti. “Bu proje sadece bir yürüyüş rotası değil; milli mücadele ruhunu yaşatmayı ve doğa turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor,” diyen Vali Elban, rotanın hem kültürel hem de ekoturistik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vali Elban, proje için ciddi kaynaklar ayrıldığını dile getirerek, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli projelerle Efeler Yolu’nun uluslararası boyutta tanıtılacağını açıkladı. “Bu hafta 1.6 milyon euro’luk bir Avrupa Birliği projesinin imzalarını atıyoruz. Ayrıca 4 milyon dolarlık bir Dünya Bankası projesini Efeler Yolu’na tahsis ettik” dedi.

Milli mücadele ruhu gençlere aktarılacak

Efeler Yolu, sadece doğa tutkunlarına değil, aynı zamanda tarih meraklılarına da hitap ediyor. Vali Elban, projenin milli mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmayı amaçladığını belirtti. Elban, “Kuvay-ı Milliye’nin mücadele ettiği bu topraklarda, atalarımızın fedakarlıklarını gençlere anlatmayı hedefliyoruz. Milli duyguları güçlendiren bir yönü de var” dedi. Bu bağlamda, öğrencilerin bu rotalarda yürüyerek milli tarihe tanıklık etmeleri sağlanacak.

Kırsal turizmin yeni rotası

Efeler Yolu’nun kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Elban, bölgedeki köylerin ekonomik ve sosyal yapısının güçleneceğini belirtti. Elban, “Her hafta sonu tur grupları ve doğa tutkunları burayı ziyaret ediyor. Bu, kırsal kalkınmanın hızlanmasına yardımcı olacak” diye konuştu.