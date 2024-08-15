Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini vurguladı. Erdoğan, "Kırmızı kategorideki bir teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlere döktükleri kanın hesabını sorduk" dedi. Türkiye'nin güvenlik alanındaki kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

4 bin 117 yeni mezun güvenlik güçlerine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde 774 erkek, 82 kadın ve 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ve 3.334 astsubay öğrencinin mezuniyet sevincine ortak oldu. 4.117 yeni mezun, Türkiye'nin dört bir yanında ve denizlerde görev yapmaya hazırlanıyor.

Erdoğan, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin bekası için üstlendikleri kutsal görevin önemine vurgu yaparak, terörle mücadelede elde edilen başarıların altını çizdi. "Bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi başarılar elde ettik" diyen Cumhurbaşkanı, teröristlerin döktükleri kanın hesabının sorulduğunu ve bu mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

"Geriye gidiş kesinlikle söz konusu değil"

Erdoğan, konuşmasında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve devletin vatandaşların canına, malına, huzuruna kast edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Suçun her türlüsüyle mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin omuzlarındaki sorumluluğa dikkat çekti.

"Tek devlet aşkıyla yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin milletin iftihar kaynağı olmaya devam edeceğini belirterek, "İstikbalimize, kardeşliğimize pusu kuranlara sıra dağlar gibi karşı koyun" dedi. Erdoğan, konuşmasını şehitlere rahmet dilekleriyle tamamladı ve Türkiye'nin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle geleceğe yürüyeceğini söyledi.