Güvenlik önlemleri alınmış olup, araçların yol dışına çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Trafik akımı orta ve sağ şeritten sağlanmakta, sürücülere bu güzergahta dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu

Bugün sabah saatlerinde İzmir'den Çeşme'ye doğru seyir halinde olan araçlar için İstihkam Viyadüğü mevkiinde beklenmedik bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası, trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı ve kazanın meydana geldiği noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir yoğunluk oluştu.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri hızla bölgeye intikal ederek, gerekli önlemleri aldı. Kaza yapan araçların yol dışına çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Sürücüler için orta ve sağ şeritlerde trafik akışı sağlanmakta olup, bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarına alternatif rotaları tercih etmeleri veya olası gecikmeler için hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.