Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın kongresi sonrası terörle mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. "Her an müjdeleri alabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın kongresini toplamasının ardından konu ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini ve kararlılıkla terörle mücadele edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına dair görüşlerini paylaştı. Erdoğan, "40 yıldır tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bu terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" diyerek, terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Erdoğan, devletin tüm güvenlik birimlerinin terörle mücadelede titizlikle görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bölgedeki kaos ve istikrarsızlığa karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. 86 milyon kalp kalbe verecek" diyerek milletin birliğine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin hedeflediği "Türkiye Yüzyılı"na giden yolda halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti ve "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları an be an takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum.

Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayırıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirerek daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.