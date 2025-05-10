Pakistan ve Hindistan, günler süren çatışmaların ardından ABD arabuluculuğunda ateşkes ilan etti. Trump, "Tam ve derhal ateşkes" mesajı verdi.

Güney Asya'da gerilimi artıran Pakistan-Hindistan çatışması, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonrası ateşkesle sona erdi. Trump, iki ülkenin "tam ve derhal ateşkes" konusunda anlaştığını açıkladı.

Çatışmaların ardından ateşkes kararı alındı

Pakistan ve Hindistan arasında günlerdir süren karşılıklı askeri saldırılar ve hava operasyonları, uluslararası endişeyi artırmıştı. Taraflar, ABD'nin devreye girmesiyle masaya oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarafların "tam ve derhal ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Donald Trump: "Sağduyu kazandı"

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın TAM VE DERHAL ATEŞKES konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ediyorum."

Bölgedeki gerginlik dünya gündemindeydi

Son günlerde Keşmir sınır hattında karşılıklı saldırılar yaşanmış, sivil ve askeri kayıplar artmıştı. Uluslararası toplum, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Ateşkesin ardından bölgedeki halk rahat nefes aldı.

Uzmanlar "Kalıcı çözüm için diplomasi şart" demişlerdi

Uzmanlara göre, ateşkes olumlu bir gelişme olsa da kalıcı barış için diplomatik adımların sürmesi gerekiyor. Keşmir meselesi, her iki ülke arasında yıllardır süren bir ihtilaf alanı olmaya devam ediyor.