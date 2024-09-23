Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası hukuka duyulan güvenin korunmasının önemine dikkat çekti. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım suçlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, Netanyahu yönetiminin insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrail’in işlediği soykırım suçlarının UCM’de açılan davalarla yargılanmasının ve suçluların hak ettikleri cezaları almasının şart olduğunu ifade etti.

New York'ta soykırım suçları gündeme geldi

Görüşmede, Erdoğan, İsrail’in Gazze’de işlediği vahşetin kabul edilemez olduğunu ve bu suçların cezasız kalmasının uluslararası hukuka olan güveni zedeleyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Netanyahu’nun uluslararası yaptırımlardan korkmadan pervasızca hareket ettiğini ve katliam planlarını genişletme çabasında olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, soykırım suçlarının somut delillerle ortaya konulması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.