Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor’u ağırladı.

Ev sahibi Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Taha Altıkardeş, Heilton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Isaac Solet, Djalma Silva, David Tijanic, Juan ve Romulo ilk 11’i ile sahaya çıktı.

İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve David Datro Fofana yer aldı.

Konuk Kayserispor’da ise Burak Yılmaz, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mehdi Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım ve Duckens Nazon ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Konuk Kayseri’de ise yedek kulübesinde Şamil Öztürk, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

GÖZTEPE İLK ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hakem Ozan Ergün’ün vuruşu ile konuk Kayserispor başladı. Karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren baskısını kuran Göztepe golü de erkenden buldu. Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Djalma Silva’nın uzun taç atışında Isaac Solet’in arkaya aşırttığı topu Taha Altıkardeş gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

2. GOL VAR’DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 15’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında harika paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Djalma Silva’nın pasında Romulo farkı ikiye çıkardı. Hakem Ozan Ergün VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

DENNİS SARI KART GÖRDÜ

Göztepe’nin ikinci golünün ardından farkı azaltmak isteyen Kayserispor oyuna ağırlını koydu. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında Anthony Dennis rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

ROMULO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 31’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Juan’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Romulo’nun vuruşu Onurcan Piri kornere çeldi. Kullanılan kornerde Heilton’un kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA FARK 2'YE ÇIKTI

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında gelişen Göztepe atağında David Tijanic'in şutu kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Juan farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Göztepe'nin 2-0 galibiyeti ile sonlandı.