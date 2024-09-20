Antalya’nın Kaş ilçesinde 17-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşen CMAS 1. Dünya Kupası Serbest Dalış Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Farklı ülkelerden 22 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcumuz Şahika Ercümen dört farklı dalda gösterdiği performansla altın madalya kazandı. Dünya rekortmeni sporcu, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak birincilikleri göğüsledi.

Ercümen’in şampiyonluk sözleri

Ödül töreninde başarılarından dolayı duygusal anlar yaşayan Şahika Ercümen, bu yıl katıldığı 3 uluslararası ve bir Türkiye şampiyonasında 10’dan fazla madalya kazandığını belirtti. Ekim ayında Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’na katılacağını vurgulayan Ercümen, “Bu şampiyonluklar, Yunanistan’da altın madalya kazanma hedefime yönelik motivasyonumu artırdı. Ülkemizi dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

Serbest dalışta dünya rekoru heyecanı

Antalya Kaş’ta düzenlenen şampiyona, serbest dalış sporunun en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkarken, sporcuların sergilediği performanslar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şahika Ercümen'in yanı sıra farklı ülkelerden gelen dalışçılar da Kaş’ın derin sularında dünya çapında bir mücadele verdi.

Yunanistan’daki Hedef Altın Madalya Milli sporcu, Ekim ayında Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Ercümen, yoğun bir antrenman sürecine girdiğini ve bu yıl kazandığı madalyalarla motivasyonunun zirvede olduğunu söyledi.