Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı önemli bir platform oldu.

Destek devam edecek

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gösterdiği çabaları vurgulayarak, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması yönünde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin barışa katkıda bulunmak amacıyla arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu belirten Erdoğan, bölgede istikrarın sağlanması için atılacak adımlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.