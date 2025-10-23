Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi karşılama töreninin ardından Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından Heysem bin Tarık'a kırmızı renkte Togg hediye etti.

Heysem bin Tarık, Al Alam Sarayı'nın avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre aracı inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da araca ilişkin Heysem bin Tarık'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de, Kuveyt'te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kuveyt Emiri Meşal El-Ahmed El Cabir Es Sabah'a da Togg aracı hediye etmişti.