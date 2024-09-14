,Cumhurbaşkanı Erdoğan Unutulan Soykırım Tekrarlanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile yaptığı görüşmede, Gazze’de yaşanan katliamı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin yanı sıra, Gazze’deki katliamlara dikkat çekerek İsrail’e karşı uluslararası düzeyde adımlar atılması gerektiğini belirtti.

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"Bosna-Hersek’te yaşananlarla aynı acıyı taşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de devam eden insanlık dramına değinerek, "90’lı yıllarda Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz" dedi. Erdoğan, Bosna-Hersek’in bağımsızlık mücadelesinden bu yana Türkiye'nin her zaman Bosna'nın yanında olduğunu vurgulayarak, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen güçlü desteğin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna-Hersek'teki barış ortamının korunmasının, tüm Balkanlar’ın istikrarı için kritik olduğunu belirterek, “Geçmiş tecrübeler, Bosna Hersek'te yaşanabilecek olumsuz bir gelişmenin tüm Balkanlar için tehdit oluşturacağını gösteriyor” dedi. Bosna Hersek'te geniş tabanlı bir uzlaşının sağlanmasının ve barış içinde yaşama kültürünün önemine dikkat çekti.

"Ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ticaret hacminin bu yılın sonunda 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek, bu rakamı yeterli bulmadıklarını söyledi. "Karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde durduk" dedi. Erdoğan, özellikle Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Projelerin bir an önce tamamlanmasının her iki ülke için de stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Enerji ve altyapı projelerinde Bosna-Hersek'in kalkınmasına yönelik işbirliğini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Bosna Hersek'e gelen turistler arasında Türk vatandaşlarının sayısındaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu yılın ilk yedi ayında, Türk vatandaşları Bosna-Hersek'i ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer aldı" diye ekledi.

"İsrail, Gazze’deki katliamların hesabını verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları "soykırım" olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda mayıs ayında alınan kararla 11 Temmuz’un Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu kararın Türkiye tarafından eş sunucu olarak desteklendiğini ifade etti. "Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ sözü, bizim de yol göstericimizdir. 90’lı yıllarda Bosna’da yaşananlar bugün Gazze’de tekrar ediyor" dedi.

Erdoğan, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların faillerinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini belirterek, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Becirovic’ten teşekkür

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımlarından dolayı teşekkür etti. Becirovic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in büyük dostu ve dünya çapında bir liderdir. Bugünkü görüşmemizin çok verimli geçtiğini belirtmek isterim" diye aktardı.