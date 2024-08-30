Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. İlk tören burada düzenlendi.
Mozoleden İstiklal Marşı'na
Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşan Erdoğan, çelenk bıraktı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Anıtkabir’in manevi atmosferinde gerçekleştirildi.
Özel defterde duygusal mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve Atatürk’e hitaben, "Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü iftiharla kutluyoruz. Ruhun şad olsun," ifadelerini kullandı.
Editör: Sezin Türkyılmaz