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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve Atatürk’e hitaben, "Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü iftiharla kutluyoruz. Ruhun şad olsun," ifadelerini kullandı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşan Erdoğan, çelenk bıraktı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Anıtkabir’in manevi atmosferinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. İlk tören burada düzenlendi.

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