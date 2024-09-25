Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Türkevi’nde açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

KADEM'in özel sergisi

KADEM tarafından düzenlenen "Hayatın İçinde Kadın" sergisi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadınların yaşamlarını sanatsal fotoğraflarla gözler önüne seriyor. 2019'dan bu yana düzenlenen fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve vakfın etkinlikleri sırasında çekilen karelerden oluşan sergi, kadınların toplumdaki rollerini ve başarılarını vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sergiyi ziyaretleri sırasında KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan detaylı bilgi aldı. Gümrükçüoğlu, Erdoğan çiftine vakfın projelerini ve girişimci kadınların başarı öykülerini anlatırken, özellikle Gazzeli kadınlarla dayanışma eylemi ve "İnovasyonda Kadın" programına katılan kadınların hikayeleri üzerinde durdu.

Türkevi'nde sanatla kadının gücü

Sergi, BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'nde yer alıyor ve New York'taki ziyaretçilere Türkiye’nin kadınlarının sanatsal açıdan nasıl yansıtıldığını gösteriyor. Sergide, Türkiye'nin dört bir yanından güçlü kadınların günlük yaşamlarına dair çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. Erdoğan çifti, sergilenen fotoğrafları inceleyerek, sanat aracılığıyla kadınların sosyal ve ekonomik hayatta üstlendikleri önemli roller hakkında bilgi edindi.