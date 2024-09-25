Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonu ile 10 farklı ilde hırsızlık suçlarına karışan A.K. isimli şahıs yakalandı. 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin 23 saatlik takibi sonucu ele geçirildi.

23 saat süren takip sonucu yakalandı

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 10 farklı ilde hırsızlık suçundan aranan A.K.'yi 23 saat boyunca kesintisiz takip etti. Şüphelinin, çeşitli illerde gerçekleştirdiği 10 ayrı hırsızlık suçu nedeniyle toplamda 29 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan zanlı, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bölge halkında rahatlama

A.K.’nin yakalanması, uzun süredir farklı illerde gerçekleştirdiği hırsızlıklarla mağdur olan vatandaşlar için büyük bir rahatlama yarattı. Nazilli halkı, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla güvenlik hissinin arttığını belirtti.