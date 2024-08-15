Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı’ya katıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşmasını locadan takip eden Erdoğan, konuşma sırasında Abbas'ı sık sık ayakta alkışladı. Bu özel toplantı, Filistin meselesine olan desteğin bir kez daha vurgulandığı önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Erdoğan ve Abbas TBMM'de buluştu

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan locadan izledi. Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı. Erdoğan, günün anısına Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkıyı taktı ve Abbas’ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı.

Sıcak görüşmeler ve Filistin’e destek

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Bu görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de katıldı. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken Abbas’ın elini bırakmayarak, onu aracına kadar uğurladı.