Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasının ardından Avrupa'ya da sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakasını teyit ettik” diyerek bilgi verdi.

İlk kez görüldü

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, başkent Stockholm'de tespit edilen vakayla ilgili olarak, maymun çiçeği virüsünün Clade I varyantının Afrika dışında ilk kez görüldüğünü açıkladı.

Dün, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.