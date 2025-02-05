Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, “Geçen sene nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Steinmeier'i yeniden ağırlamanın memnuniyetini duyuyorum. Son dönemde gerçekleşen üst düzey ziyaretler ve görüşmelerimiz iki ülke arasındaki diyaloğun en açık tezahürüdür. İkili iş birliğimizi derinleştirmenin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık.” dedi.

“Yabancı karşıtlığı Türk toplumunu endişelendirmektedir”

Yatırımları karşılıklı olarak teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Avrupa'da yabancı karşıtlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu, Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Bu konuda da Alman dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor”

Gümrük Birliği ve vize serbestisi üzerinde durduklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

“Barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile iş birliğini sürdüreceğiz. Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına çabalarına da Almanya'nın da destekleyeceğine inanıyorum. Kalıcı barış ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur.