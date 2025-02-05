MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.

Ankara'da merak uyandıran iptal kararı için resmi bir açıklama yapılmadı ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuldu.

O sorunların da 'gribal enfeksiyon' olduğu belirtildi.

Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı?

Halk TV'nin haberine göre, MHP Lideri, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırılan Bahçeli tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada sık sık öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti.

Son açıklamasını yazılı yapmıştı

Bahçeli, son açıklamasını 1 Şubat'ta, 5 teğmenin ihracı nedeniyle yazılı olarak yapmıştı. Bahçeli o açıklamasında “TSK Disiplin Kanunu Gereğince Ayırma Cezası Alan 5 Teğmen ve 3 Disiplin Amiri” hakkında yazılı açıklama yaptı. MHP Lideri Bahçeli "TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır" demişti.