Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, geçtiğimiz günlerde Wembley Stadyumu'nda düzenlenen Taylor Swift konserine ücretsiz bilet aldığı gerekçesiyle gündeme oturdu. Khan, belediyenin standartlar denetleme birimi tarafından, bilet alırken "uygun düzeyde dikkat gösterip göstermediği" konusunda inceleniyor.

Soruşturma, Muhafazakâr Parti'nin eski belediye başkan adayı Susan Hall’un şikayeti üzerine başlatıldı. Khan'ın aldığı biletlerin, her biri 194 Sterlin olarak bildirilen altı bilet olduğu açıklanmıştı. Ancak daha sonra, biletlerin aslında 500 Sterlin değerinde olduğu ve masrafların LS Events isimli bir şirket tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

İşçi Partisi isimleri de konserdeydi

Khan, konser için ücretsiz bilet alan sadece bir kişi değil. İşçi Partisi'nin üst düzey isimlerinden biri olarak dikkat çeken Khan, aynı konserlere katılan parti lideri Sir Keir Starmer ile birlikte yer aldı. Ancak, Ekim ayında Starmer, biletlerin maliyetini ödemeye karar verdi.

Belediyeden açıklama geldi

Büyük Londra İdaresi (GLA) sözcüsü, Khan'ın biletleri kabul ederken gerekli etik standartlara uyup uymadığının incelendiğini belirtti. Sözcü, LS Events ile ilgili sözleşme iddialarına dair üç şikayetin ise soruşturma kapsamında değerlendirilmeye alınmadığını ifade etti. Khan’ın sözcüsü, hatanın idari bir hata olduğunu ve düzeltildiğini belirterek, "Belediye başkanı, tüm hediyeleri açık ve şeffaf bir şekilde beyan eder. Bu süreçte alınan tüm kararların doğru şekilde işlendiğinden emin olunacaktır" dedi.