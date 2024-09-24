Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, Gişe Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Site güvenliği durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kübra Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tiktok'ta geniş bir takipçi kitlesi bulunan ve "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan Aykut, olay yerinde hayatını kaybetti. Aykut'un cenazesi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından, Aykut'un geride bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Durumu öğrenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hastaneye gelerek bilgi aldı ve bir süre hastanede bekledi. Polis ekipleri, intiharın sebebine ilişkin detaylı incelemelere devam ediyor.